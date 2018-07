Así sueñan el libro del futuro nueve expertos y los lectores

Por Winston Manrique

Del libro tradicional perfeccionado a uno que contiene todos los libros en una experiencia sensorial

Cierre los ojos. Deje la mente en blanco... Ahora, imagine un libro en formato tradicional con su portada y páginas que contienen todos los libros. Es decir, una especie de vademécum con un índice de la bibliografía que usted elija (como hoy en los libros electrónicos). Una vez decide qué título leer, las páginas de ese libro se llenarán de la obra elegida y usted podrá leer pasando cada página como lo hace hoy en día y se ha hecho desde hace 569 años cuando Gutenberg publicó el Misal de Constanza. Solo que en este nuevo volumen las palabras impresas tienen vida propia porque a medida que usted va leyendo y construyendo la historia en su cabeza en su cerebro se activarán algunas sensaciones relacionadas con el olfato y el oído para una experiencia sensorial más real. Pero su cerebro, su imaginación, la de cada lector, seguirán siendo los dueños de la historia, los que completen y complementen lo escrito por un autor. Y, como toda la vida, cada libro tendrá tantas versiones como gente lo lea.

Es una versión más sofisticada del cuento El libro de arena de Borges enriquecido por el mundo digital.

Este es un prototipo del libro del futuro que es la suma de varios sueños y deseos de diez profesionales y expertos presentes en el III Forum Edita Barcelona.

En un momento en que se está creando parte del futuro del nuevo mundo editorial y de la creación literaria, WMagazín pidió a nueve personas del Forum que cerraran los ojos y pensarán cómo les gustaría que fuera el libro del futuro. El libro que a ellos les gustaría tener. La décima pieza del rompecabezas será la propuesta-sueño de los lectores en la sección de comentarios.

Con el lema La energía de la innovación, el Forum reunió a una treintena de expertos entre el 4 y 6 de julio para debatir y analizar los retos y desafíos del sector. El primer día Markus Dohle, CEO de Penguin Random House, ya vaticinó que el futuro del libro como industria irá más por el lado del audiolibro que por el ebook.

Un día después, Ferrán Adriá, uno de los grandes innovadores, no solo de la gastronomía, sino también del mundo editorial con sus libros alrededor de El Bulli, dijo una charla magistral en la cual recordó que "la innovación tiene que abrir caminos". Pero primero, aseguró, hay que hacer calidad y ser eficientes. "El gran problema de la sociedad es que no somos eficientes. ¿Por qué? Porque no estamos conectados. Y la gente solo quiere hacer lo suyo. Nadie hace el trabajo del otro o está habilitado para desarrollar funciones de otros departamentos en un momento dado". Para Adriá, "el riesgo es la gran diferencia. Salirse del sistema".

Antes, Luigi Spagnol, (vicepresidente del Gruppo editoriale Mauri Spagnol) dijo que los editores no innovan, "son los escritores quienes innovan". Preguntada sobre esto, Almudena Grandes contó en su diálogo con Toni Iturbe: "Los escritores innovamos sin darnos cuenta. Innovamos en la medida en que creamos".

Los siguientes son los libros que habitan los sueños de algunos expertos del sector. Este es un rompecabezas hecho de varios deseos:

Guillermo Schavelzon, agente literario de Schavelzon & Graham:

"Me gustaría que el libro del futuro fuera como el libro del pasado. Los libros multimedia son un derivado del libro tradicional. No es demanda del mercado, es una imposición de los editores".

Diego Moreno, fundador y editor de Nórdica Libros:

"Me gustaría que fuese en papel, con materiales más cuidados y originales, encuadernaciones flexibles, duraderas y elegantes. Junto a esto habrá mejores ebooks, con integración de vídeo y audio, entrevistas con el autor, etcétera. Y un mercado del audiolibro fuerte, con muchos suscriptores que harán las escuchas desde el móvil desde cualquier sitio en el que se encuentren".

Pilar Blasco, CEO de Endemol Shine Iberia, productora de la serie anime Virtual Hero:

"Puede que vayamos hacia la experiencia total, que te envuelva literalmente en el universo sensorial que plantea el autor gracias a la tecnología de realidad aumentada y virtual y otras por desarrollar. No hay vuelta atrás. Todos los mundos estarán relacionados".

Javier Celaya, director General de Storytel España y América Latina, y de sociofundador de Dosdoce.com:

"El libro de papel seguirá existiendo, pero estará acompañado de otros formatos donde el lector va a saltar de un lenguaje a otro, como en un videojuego que se lee. Una nueva narrativa con componentes sonoros. Lo que nace es una generación de creadores que entienden estos enlaces visuales y sonoros para contar historias sin las limitaciones actuales y va a poder hacerlo de múltiples formas en una narrativa transmedia. El audiolibro es una vía donde los libros se pueden convertir en ello pero también donde los autores empiezan a concebir historias expresamente para ese formato, para ser escuchadas.

En un momento donde son muchas las opciones de ocio y en la era Netflix que quita lectores el mundo editorial tendrá que inventar nuevas formas de leer. Porque así como los editores fueron capaces de atraer la atención de los lectores en la era analógica descubriendo a los autores de esa época, el reto para el sector editorial actual es apostar por la creación nuevas historias en múltiples formatos y lenguajes digitales que atraigan el interés de los lectores en pantallas.

La definición del libro en el siglo XXI es amplia, aunque haya editores y libreros aferrados a la definición tradicional y romántica de lo que es el libro. Ante la simple idea de redefinir el concepto que hoy tenemos de un libro, así como de la lectura, la mayoría indican que las nuevas narrativas digitales no pueden ser consideradas libros, y son vistas como apps o videojuegos. Sin embargo, para más gente, cada día son historias del siglo XXI contadas para lectores en pantallas del siglo XXI, independientemente de su edad. Estamos ante el nacimiento de la creación de un nuevo género".

Arantza Larrauri, directora General deLibranda:

"Mi sueño sería que, -gracias a los avances tecnológicos que están por venir-, el libro del futuro permitiera a los lectores registrar, guardar de alguna forma a medida que avanzan en la lectura, esas imágenes, esos escenarios, esos personajes de los libros que cada lector recrea en su mente. Sería como una grabación de una película particular y propia que surge de la imaginación de cada lector.

Esas grabaciones estarían registradas en algún lugar al que poder acceder y en el cual sería posible adentrarse mediante una experiencia de inmersión, -tipo realidad virtual-, de forma que podríamos introducirnos visualmente en la historia que hemos leído y observar a los personajes y espacios tal y como los hemos recreado e imaginado en el acto de leer. Incluso podríamos (a través de la inteligencia artificial) hablar con dichos personajes, increparles y entender sus motivaciones.

Cada libro tendría tantas versiones imaginadas como lectores hay y sería divertido poder comparar la versión propia con la de otros amigos y conocidos".

Ángel María Herrera, socio fundador de Leemur!:

"Vamos hacia un concepto de libro reflejo de la sociedad: plural, tolerante, diverso. Es decir, veo conviviendo el libro de papel con libros digitales, también híbridos y formatos a medio camino entre el juego, la lectura y lo audiovisual. Leemur muestra parte de ese camino, es la versión del libro de bolsillo y el relato breve de la sociedad actual".

Joaquín Álvarez de Toledo, director General Editoriales Especializadas e Innovación de Grupo Planeta:

"El futuro de lo que hoy conocemos como libro va a seguir afrontando, de forma más acelerada en los próximos años, un constante cruce de caminos. Un cruce que visualizo como un MOSAICO donde las historias se formarán al juntar todas las piezas, y cada una de esas piezas tendrá mucho que ver con el mejor formato o combinaciones de formatos posibles para cada historia.

El desarrollo tecnológico, el cambio de hábitos en general de los lectores y de los canales de acceso a la lectura ya están provocando que el libro, entendido estrictamente como soporte papel, no sea el ideal para determinados contenidos.

En función del tipo de contenido (texto, fotografía, vídeo, audio y las combinaciones de estos) y de la forma de acceso (lectura secuencial, sosegada, acceso esporádico, consulta puntual, consumo formativo, etcétera) los contenidos tomarán destinos muy diferentes: el tradicional formato en papel seguirá siendo sin duda alguna el mejor soporte y formato para un relato de ficción, de lectura secuencial y sosegada mientras que los nuevos soportes digitales (móviles, tablet, TV ) desarrollarán los contenidos transmedia donde la combinación de los distintos tipos de contenidos facilitará y potenciará nuevos usos en el consumo de contenidos. Estos nuevos soportes también permitirán desarrollar nuevas formas de creatividad a los autores, un nivel de interacción con sus lectores sin límites, la personalización de los contenidos y el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

Quizás deberíamos empezar a repensar la denominación de "libro" no estrictamente como un soporte sino como un contenedor de historias y contenidos, en múltiples formatos (libro, audiolibro, libro digital... pero también "libropelícula", "librovideojuego", "libroguía", "librocurso", etcétera) apropiarnos de lo que "es nuestro" y seguir reconociendo los casi ya 600 años que nos acompaña, nos divierte, nos entretiene, nos recuerda, nos enseña y nos hace soñar".

Maria Carme Ferrer Busquets, presidenta del Gremio de Libreros de Cataluña y dueña de la librería Empuries de Girona.

"Me imagino un libro en un papel nuevo, perfeccionado en sus acabados, dibujos, ilustraciones. Si es para niños tendrá dibujos sensacionales donde él pueda tocarlos y sentir lo que lee. En adultos imagino libros objeto de regalo para disfrutar más del placer de leer. En cualquier caso serán con una textura impermeable y ligera. Algo aún por descubrir y más sofisticado en la producción.

Luigi Spagnol, vicepresidente del Gruppo editoriale Mauri Spagnol:

"Me imagino una experiencia de hábito lector igual a la actual pero más ligera en el soporte. Lo más innovador que ha tenido el libro desde Gutenberg fue el formato de bolsillo de Penguin. Imagino un libro que se pueda leer sentado en una habitación como una experiencia perfecta que no necesito más. Lo más importante es que se mantenga la remuneración del autor".

Ahora, cierre los ojos, sueñe su libro del futuro.

Este artículo se publicó originalmente en la web de WMagazín, la revista literaria online dirigida por el periodista Winston Manrique Sabogal, un espacio para conversar con sosiego sobre literatura, donde él es cronista de encuentros, reportajes y entrevistas a ambos lados del Atlántico, y los lectores son los coautores, con sus lecturas y comentarios

Síguenos también en el Facebook de El HuffPost Blogs