Wilders, a Rutte: "Todavía no te has deshecho de mí"

El ultraderechista Geert Wilders, que habría perdido las elecciones según los sondeos a pie de urna, ha advertido este miércoles de que su rival, el primer ministro Mark Rutte, "no ha logrado deshacerse" de él, a pesar de que habría ganado los comicios con 31 escaños.

"Gracias a mis votantes. Hemos ganado escaños. Rutte no se ha deshecho de mi", ha asegurado el líder populista en un mensaje de Twitter.

PVV-stemmers bedankt!



We hebben zetels gewonnen!

Eerste winst is binnen!



En Rutte is nog lang niet van mij af!!