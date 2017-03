Hackean la cuenta de McDonald's para mofarse de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha despertado este jueves con un mensaje inesperado en Twitter:

Y no es que Trump no se encuentre comentarios así de cariñosos habitualmente, sino que la cuenta que lo escribía era la de la compañía de comida rápida McDonald's:

Para los más despistados, la referencia a sus manos pequeñas se remonta a los debates entre republicanos para ser aspirantes a la Casa Blanca, cuando uno de sus rivales, Marco Rubio, insinuó que el reducido tamaño de las manos de Trump podrían ser una evidencia de un problema de tamaño en otra parte de su anatomía.

"Miren estas manos, ¿son pequeñas?", dijo Trump en pleno debate entre candidatos, donde también afirmó que no había "problema" con otras partes de su cuerpo. "Se lo garantizo".

ATAQUE A LA CUENTA

El mensaje de McDonald's fue borrado a los pocos minutos y sustituido por este otro, en el que la empresa aseguraba que habían 'hackeado' su cuenta y que estaban investigando qué es lo que había ocurrido:

Twitter notified us that our account was compromised. We deleted the tweet, secured our account and are now investigating this.