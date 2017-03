Pedro Antonio Sánchez, imputado por corrupción, reelegido como líder del PP de Murcia

Pedro Antonio Sánchez, imputado por prevaricación y malversación de fondos en el 'caso Auditorio', ha sido reelegido este sábado como presidente del PP de Murcia por el 93,52% de los compromisarios que han participado en el XVI Congreso Regional del partido.

La candidatura encabezada por Pedro Antonio Sánchez ha obtenido 892 votos a favor, 25 en nulos y 37 en blanco, por lo que descontando los nulos, ha obtenido el 96% de los votos válidos.

En su discurso tras ser elegido, Sánchez ha comenzado dando las gracias por la confianza depositada en él y ha anunciado como primera medida la de nombrar a Ramón Luis Valcárcel presidente de honor del partido.

"Los malos no van a ganar y en democracia eso se combate con trabajo"

A continuación ha dado las gracias a su familia, porque le "conocen muy bien, han tenido que sufrir situaciones que no son justas y que no deberían ocurrir nunca, pero su fortaleza hace que no tire nunca la toalla'".

"Los malos no van a ganar y en democracia eso se combate con trabajo y mirando a los ojos a la gente. Es lo que vamos a seguir haciendo. Soy, seré y me moriré siendo de este partido, porque es la mejor forma de servir a España y a la Región de Murcia", ha añadido.

Sánchez ha remarcado que no se trata de un proyecto nuevo, sino de continuar el proyecto iniciado. "Hoy tenemos nuevos horizontes que plantearnos, a pesar del proteccionismo que los populismos quieren instaurar, esos tertulianos de jornada partida hacen planteamientos cortoplacistas y que toman la salida facilona. El PP es la alternativa a ese fracaso fácil de predecir".

CIFUENTES, ELEGIDA EN MADRID

Por su parte, Cristina Cifuentes ha sido ratificada como presidenta del PP de Madrid con un 93,3% de los votos de los afiliados que se han inscrito para votar en el XVI congreso regional del partido.

De los 2.557 votos emitidos, 74 han sido nulos y 167 en blanco; de los válidos, 2.483 votos, la candidatura de Cifuentes ha logrado 2.316, el 93,3%.

Junto a Cifuentes ha sido respaldada la dirección que ella había propuesto y que ha dado a conocer esta mañana a los afiliados, en la que Ángel Garrido será secretario general y Jaime González Taboada, coordinador general.

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dedicado sus primeras palabras al frente del PP de Madrid a hablar de un partido "renovado", ha reivindicado la ética política como uno de los principios que van a guiar su gestión y ha remarcado que "los corruptos no son el PP".

Cifuentes ha reivindicado la "ética, la política como una actividad noble y digna que contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos y la honestidad como norma de conducta".

No obstante, ha señalado que han sufrido "decepciones a causa de quienes se han aprovechado de su militancia en el PP", han "abusado de la confianza, traicionado los principios" y les han "avergonzado". "Ellos, los corruptos, no son el PP. Nos han manchado con su conducta deshonesta y estamos pagando las consecuencias. Pero ellos no representan al PP", ha remarcado.

"El PP sois vosotros, hombres y mujeres honestos que trabajáis con vocación de servicio público para servir a los ciudadanos y construir una España mejor", ha dicho a todos los afiliados del PP de Madrid.