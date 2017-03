"¡Entre en el coche primera ministra!", le decían los agentes de seguridad a Theresa May. El momento no podía ser más crítico: en las afueras del Parlamento británica estaba teniendo lugar un atentado. De ahí que una de las prioridades fuera evacuar a la premier, tal y como se aprecia en el vídeo que ha conseguido el diario británico de The Sun, que muestra ese preciso instante.

En las imágenes, que han sido grabadas desde el interior del Parlamento británico, se ve a May salir a un patio interior del complejo junto a varios miembros de su servicio de seguridad, mientras se escuchan los disparos que se estaban produciendo fuera. A pocos metros de donde estaba ella, la policía estaba abatiendo a Khalid Masood, el británico que perpetró el ataque que ha reivindicado el Estado Islámico.

Tal y como se aprecia en el vídeo, uno de los guardaespaldas de la primera ministra vigila con el arma en la mano mientras May sube al coche oficial. Cuando el vehículo va a salir al exterior, es retenido y obligado a dar marcha atrás por otro agente.

May fue evacuada con éxito, mientras que otros diputados tuvieron que esperar en el interior del Parlamento.