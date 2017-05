El Estado Islámico reivindica el atentado de Manchester

El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado la responsabilidad por el atentado que ha acabado con la vida de al menos 22 personas y ha dejado más de 50 heridos en el estado Manchester Arena.

El grupo terrorista que lidera Abú Bakr al Baghdadi ha reivindicado el atentado en un mensaje publicado en la agencia de noticias Amaq, en el que ha asegurado que el ataque ha sido obra de "un soldado del califato". El grupo terrorista ha dicho que su "soldado" colocó varias bombas y no menciona que haya muerto en el ataque.

Estado Islámico ya había amenazado en repetidas ocasiones con atentar en Reino Unido. El grupo terrorista reivindicó la autoria del ataque en las inmediaciones del Parlamento de Westminster que dejó cinco muertos el 22 de marzo.

Esta reivindicación se produce después de que las autoridades británicas hayan afirmado que los investigadores tienen identificado al autor del atentado de Manchester, aunque no se ha difundido su identidad, y de que la Policía de Manchester haya informado de que ha detenido a un hombre de 23 años por su supuesta relación con el atentado.

No ha sido la única detención, la policía ha efectuado otros dos arrestos en relación con el atentado de anoche, uno en Whalley Range y otro en Fallowfield, donde también ha realizado una explosión controlada, ha informado la policía de Mánchester en su perfil de Twitter.

Minutos antes, la primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado en una comparecencia ante la prensa que los investigadores creen tener identificado al autor del ataque suicida y que se investiga si actuó solo o con el apoyo de un grupo.

Según May, el autor del atentado suicida buscó provocar la mayor matanza posible. "Sabemos que un solo terrorista hizo estallar un artefacto casero cerca de una de las salidas del recinto, eligiendo deliberadamente el momento y el lugar para causar la mayor matanza", ha dicho May enfrente de Downing Street.

La primera ministra informó que la policía creía conocer la identidad del autor del atentado del Manchester Arena al final de un concierto de la estrella juvenil Ariana Grande, que dejó 22 muertos y 59 heridos, entre ellos niños.

"La policía y las fuerzas de seguridad creen conocer la identidad del autor, pero en este punto de las investigaciones no pueden confirmar su nombre", precisó.

Las fuerzas de seguridad "creen que el atentado fue cometido por un solo hombre, pero necesitan saber si actuaba solo o era parte de un grupo", añadió la primera ministra, que acababa de presidir una reunión urgente de su gabinete se seguridad.

El ataque de Manchester es el más grave desde julio de 2005 cuando una serie de atentados suicida dejó 52 muertos, entre ellos cuatro kamikazes, y 700 heridos en el metro y un autobús de Londres. Este ataque fue reivindicado por un grupo que decía pertenecer a Al Qaida.

May se desplazará a la ciudad del noroeste de Inglaterra este mismo martes, para ver de primera mano los efectos de "uno de los peores actos terroristas de la historia de este país", afirmó.

El autor actuó "deliberadamente contra niños y jóvenes que deberían haber estado disfrutando de una de las mejores noches de sus vidas".

May confirmó el balance de víctimas y heridos, aclarando que muchos de ellos "están siendo tratados de heridas que amenazan sus vidas". El kamikaze detonó su bomba al final del concierto, junto a una de las salidas del recinto.

Las redes sociales hervían con mensajes pidiendo ayuda para encontrar a allegados, y en el vecino hotel Holiday Inn más de 40 muchachos esperaban a sus padres.

Charlotte Campbell explicó apesadumbrada en varias televisiones que no lograba encontrar a su hija Olivia, de 15 años.

"Todo lo que sé es que estaba en el Manchester Arena con su amiga viendo a Ariana Grande y todavía no ha aparecido", dijo, en declaraciones al programa de televisión Good Morning Britain

"No logro contactar con ella. He llamado a hospitales, he llamado a todos los sitios, a los hoteles donde decían que habían resguardado a los niños".