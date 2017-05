El sibilino golpe de Macron a Rusia que a Putin no le habrá pasado desapercibido

La jornada del lunes en Francia fue una de esas que no se olvidarán fácilmente. Fue un día cargado de símbolos en el que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, y, básicamente, le plantó cara. Y a eso Putin no está acostumbrado. De ahí que muchas de las frases pronunciadas por Macron hayan dado la vuelta al mundo, porque al nuevo líder francés no parecía importarle decirle las cosas al político ruso a la cara.

Sobre el almuerzo privado que Macron y Putin mantuvieron en el Trianon de Versalles, el presidente francés dijo ante la prensa que habían tenido una conversación había "franca y directa" y se refirió a unos cuantos asuntos, directamente como la libertad de prensa, el hostigamiento a las ONG en Rusia o las injerencias rusas en la campaña electoral francesa, que incomodaron de forma evidente a su invitado. Por una vez, el presidente ruso adoptó una actitud defensiva. Y hubo algo más: Macron también se refirió a la persecución de los homosexuales en Chechenia.

Por si todo esto fuera poco, en paralelo a la visita de Putin, llegó a suelo francés el primer refugiado chechén homosexual, según ha informado la emisora pública France Info.

"Hemos trabajado con el Ministerio de Asuntos Exteriores para arreglar esta situación urgente", ha afirmado en declaraciones al HuffPost Francia el presidente de SOS Homophobie, Joël Deumier. Al preguntarle por la coincidencia entre la llegada de este refugiado y la visita de Putin a Francia, su respuesta ha sido: "Se trata claramente de una decisión del Estado francés para demostrar que está comprometido con este combate".

Si bien Joël Deumier "celebra la toma de postura de Emmanuel Macron" frente a Vladimir Putin en cuanto al tema de los homosexuales, se confiesa escéptico sobre la promesa de que se lleve a cabo una investigación dirigida por Moscú. "No creemos en absoluto en esa investigación. Putin ya dijo que se había realizado la investigación y ha afirmado que no se vio nada", apunta el presidente de SOS Homophobie al tiempo que reclama "una investigación independiente".

El gesto de Francia llega días después de que Human Rights Watch (HRW) haya acusado en un informe a la Policía de Chechenia de detener, torturar, golpear y humillar a decenas de hombres homosexuales y bisexuales en un intento por "purgarles" de la sociedad chechena.

RUSIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

A principios de mayo, el presidente ruso, Vladimi Putin, aseguró que solicitaría al fiscal general, Yuri Chaika, y al ministro del Interior, Vladimir Kolokoltsev, que apoyen las investigaciones iniciadas desde la Comisión de Derechos Humanos sobre las supuestas violaciones de Derechos Humanos del colectivo homosexual en Chechenia.

HRW ha pedido a Rusia que garantice que su investigación sobre estas acusaciones será eficaz y que perseguirá a las autoridades chechenas correspondientes en el caso de que se demuestre que han cometido abusos con los homosexuales.

"Los hombres sometidos a estas purgas de homosexuales han sufrido un terrible cautiverio en Chechenia", ha asegurado el director sobre derechos de la comunicad LGTB de HRW, Graeme Reid. "El Kremlin debe llevar ante la justicia a aquellos responsables de la violencia y proteger a toda la población rusa, sin importar su orientación sexual", ha añadido.

La organización no gubernamental ha señalado que la Policía de Chechenia mantiene encerrados a los hombres en varios centros de detención no oficiales, en los que también se encontraban drogadictos y supuestos insurgentes. Las autoridades golpeaban y electrocutaban a los detenidos y animaban a otros reclusos a pegar y humillar a los hombres homosexuales.