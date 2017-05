Celia Villalobos, sobre Moix: "A lo mejor queremos que salgan de una clausura o sean pobres de solemnidad"

La exministra y diputada del PP Celia Villalobos ha invitado este miércoles a "hacer una reflexión" sobre qué tipo de dirigentes se quieren tras la polémica desatada tras descubrir que el fiscal Anticorrupción Manuel Moix posee el 25% de una sociedad radicada en Panamá. "A lo mejor queremos que salgan de una clausura o sean pobres de solemnidad y no tengan derecho a tener nada. No lo sé", ha comentado Villalobos, una respuesta que se ha convertido inmediatamente en viral.

POLÉMICA ha causado Celia Villalobos al preguntarse sobre el caso #Moix si "los cargos públicos deben salir de una clausura". Sus palabras: pic.twitter.com/g0elPuKLXV — Noticias CMM (@CMM_noticias) 31 de mayo de 2017

En declaraciones en el Congreso, la popular ha subrayado que no defiende "a ese señor (Moix)" ni "a nadie" pero ha querido dejar claro que no se puede juzgar a la gente "por un titular de periódico" o por "luchas internas" de los fiscales. "No sé si su padre tenía una cuenta o la dejaba de tener. Pero estamos entrando en determinadas historias que no sé dónde nos llevan", ha insistido.

De todas formas, Villalobos ha emplazado a Moix a dar "las explicaciones que tenga que dar" ante quien corresponda. Por el momento, el fiscal Anticorrupción ya ha defendido la legalidad de la sociedad offshore Duchesse Financial Overseas que comparte con sus hermanos y cuya única propiedad es un chalet en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros.

La diputada del PP ha recordado que los fiscales son elegidos por el fiscal general del Estado y que Moix cuenta con "una larga historia" con más de 30 años de trayectoria profesional como fiscal, por lo que ha mostrado además su extrañeza por el hecho de que "el PSOE se meta con él".