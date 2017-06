Las redes recuperan esta portada premonitoria de 'Der Spiegel' ante el portazo ambiental de Trump

El semanario alemán Der Spiegel la ha vuelto a clavar... retroactivamente. La portada que lanzó en noviembre de 2016 para alertar de los peligros que el mundo afrontaba tras la victoria de Donald Trump y su ascenso a la presidencia de EEUU se ha recuperado en las redes sociales, de forma masiva, como un símbolo del magnate devorador del planeta, ahora que se ha anunciado su intención de desligarse del Acuerdo de París.

Esta fue la publicación original:

The new @DerSPIEGEL cover story on Trump's election will be online in English this evening (European time). pic.twitter.com/OKNYPXZgtD