El tuit de unas botellas de leche con candado en el frigorífico de una oficina enloquece Twitter

Que la realidad supera en muchas ocasiones la ficción en algo que se puede comprobar constantemente en el día a día. Sin embargo, y aunque tengas esto muy claro, a veces resulta muy complicado creerse las cosas que pasan a tu alrededor.

Un buen ejemplo de esto lo ha compartido un usuario de Twitter, cuya imagen de la nevera de una oficina con botellas de leche clausuradas con candados ha enloquecido la red social.

"Imagina trabajar en una oficina con este tipo de personas", ha escrito el tuitero @kevak1969, cuyo mensaje tiene más de 18.000 retuits y casi 37.000 me gusta.

Imagine working in an office with these kind of people. pic.twitter.com/C30VUUsx77

Remata el tuitero con un "sorprendido por la cantidad de odio hacia la leche semidesnatada aquí":

I'm shocked by the amount of hate towards semi skimmed milk on here 😬

Según informa Daily Mail, la imagen la tomó un oficial de policía en prácticas —@PC 3220 Sharp en Twitter—, en la comisaría de policía de Huddersfield (Inglaterra): "El robo de leche en la estación de policía de Halifax parece ser abundante. Cuando me dijeron que encontrase una sin candado, pensé que estaban bromeando", afirma en Twitter:

In other news, the milk theft in Halifax Police Station seems to be rife..when he said find one without a padlock, thought he was joking..! pic.twitter.com/dGZ4wKsvpq