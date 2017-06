Ivanka Trump sale al rescate de su padre: "Se le trata con ferocidad y perversidad"

Ivanka Trump ha querido dejar claro al mundo entero que no le gusta cómo se está tratando a su padre. Y el lugar que ha elegido para hacerlo, obviamente encanta a Donald Trump, puesto que es la cadena Fox, la preferida del presidente.

Prueba de ello es que Trump lo promocionó en su cuenta de Twitter: "¡Ivanka en Fox and Friends ahora!"

Durante su conversación con presentadores del canal conservador, la hija y asesora del presidente, no dudó a la hora de defender la gestión de su padre y aseguró que la Casa Blanca está "muy concentrada" en hacer su trabajo "pese a las distracciones", entre ellas la investigación sobre los vínculos con Rusia.

"Es difícil y hay un nivel de maldad que no me esperaba", afirmó Ivanka. "Algunas de las distracciones son feroces, de una gran perversidad", ha insistido la hija de Donald Trump, precisamente una semana después de que el testimonio del exdirector del FBI, James Comey, confirmara que el presidente le expresó sus deseos de que "dejara ir" la investigación al exgeneral Michael Flynn. Flynn es un personaje central de la posible connivencia entre la campaña del republicano y los rusos.

"Pese a todo mi padre es optimista", ha asegurado Ivanka sobre las revelaciones de Comey. El presidente y sus abogados rechazaron el testimonio del exdirector del FBI, al que Trump destituyó a principios de mayo, y aprovecharon para declarar que el republicano no se está siendo investigado tal y como se especulaba.

"Él ha estado concentrado en la razón por la que está en Washington y aquello por lo que estamos luchando: reconstruir este país", ha sentenciado la hija.

Por otro lado, sobre su trabajo no remunerado como asesora especial de su padre, Ivanka Trump ha asegurado que "es duro". "No me esperaba la intensidad de esta experiencia", ha añadido la llamada "primera hija", al subrayar que el gobierno de su padre quiere ser "transformador".

Ante "algunas de las distracciones" y la "ferocidad" actuales, "estoy tratando de mantener un perfil bajo, no escuchar el ruido y solamente trabajar duro para tener un impacto positivo en las vidas de muchas personas", ha sentenciado.