Trump asegura que está bajo investigación por el despido del director del FBI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho saber a través de su cuenta de Twitter que está siendo objeto de una investigación por parte del ayudante del fiscal general de Estados Unidos, Rod Rosenstein, por despedir al director del FBI James Comey.

"¡El hombre que me dijo que despidiera al director del FBI me está investigando por despedir al director del FBI! Caza de brujas", ha escrito Trump. Hay que recordar que Trump despidió a Comey tras recibir una evaluación negativa de Rosenstein sobre el director del FBI que le que le llevó a concluir que Comey "estaba incapacitado para liderar la agencia con eficacia".

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt