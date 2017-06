Una mujer se enfrenta al personal de una clínica de Canadá exigiendo un médico "blanco" para su hijo

"¿Puedo ver a un doctor que sea blanco y no tenga los dientes marrones?". Así de racista se muestra una señora en un vídeo grabado en una clínica de Mississauga, en Ontario (Canadá) y que se ha convertido en un viral precisamente por su actitud nada conciliadora.

La mujer aparece en las imágenes discutiendo con varias personas y pidiendo un "doctor blanco" que atienda a su hijo, quien se sentía mal y tenía dolores en el pecho. El video fue filmado por un testigo de los hechos, que decidió publicarlo en las redes sociales para mostrar que, pese al idilio que el mundo tiene ahora con Canadá y su primer ministro, Justin Trudeau, el país arrastra aún problemas de integración y de convivencia en igualdad.

"¿Me estás diciendo que no hay ni un solo doctor blanco en todo el edificio?", sigue gritando enojada la mujer, que aún no ha sido identificada. En otro instante denuncia que el sanitario que los había estado atendiendo "no estaba hablando inglés y sus dientes eran marrones". "No necesito su ayuda", insiste.

El clip, de cuatro minutos y que en ocasiones está cortado, muestra cómo a medida que la madre va subiendo su nivel de su voz, algunas personas empiezan a intervenir, a pedir calma. Una joven se le encara, incluso: "Su hijo tiene claramente más problemas con que usted sea su madre que con que necesite un médico. Usted es extremadamente grosera y una racista", le suelta.

La protagonista del vídeo se pone a la defensiva y chilla que está siendo atacada sólo por "ser blanca", que lo que pide es que "un canadiense vea a su hijo". No quiere, incluso, que se le acerquen los funcionarios que quieren hablar con ella. "No avances, esta es mi burbuja personal", dice.

Hitesh Bhardwaj fue quien filmó el suceso y lo subió a YouTube. En una entrevista con la cadena de televisión CBC señaló que se sintió "frustrado y enojado" por la actitud de la señora y quedó afectado durante horas, pero prefirió publicar el video para demostrar el racismo que aún queda en la sociedad. En Mississauga, la localidad donde ocurrieron los hechos, la mitad de los 700.000 residentes son de minorías étnicas.

Según este canal, el hijo de la mujer fue finalmente visto por un doctor, aunque no se dieron más detalles. Nadie ha presentado denuncia.

El incidente ha generado un rechazo unánime por parte de las autoridades y las asociaciones de médicos del país. La alcaldesa de Ontario, Kathleen Wynne, ha declarado que episodios como este muestran "el largo camino que falta para llegar a la verdadera igualdad racial".