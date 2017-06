Al presidente de EEUU, Donald Trump, han vuelto a cazarle en una de esas situaciones inéditas para alguien de su posición. Y si a esto le añadimos que encima ha sido la prensa, esa a la que acusa día sí y día también de mentir, la que ha descubierto su engaño, la historia es más irónica aún. O triste, claro, según se mire.

Esta vez ha sido un periodista de The Washington Post el que ha descubierto cómo Trump ha colgado portadas falsas de la prestigiosa revista Time en las que aparece é mismo en varios de sus clubes de golf. En la portada falsa de esta emblemática revista, con fecha de 1 de marzo de 2009 aparece el actual presidente de EEUU bajo un gran titular que reza: "Trump triunfa en todos los frentes...¡Hasta en la televisión!". La fecha coincide con el día del estreno del reality show El Aprendiz, protagonizado por el magnate. Sin embargo, tal y como ha investigado el periódico estadounidense, no se publicó ningún número de la revista Time en esa fecha, sino el 2 de marzo del 2009.

Aquella fecha la elegida para la portada fue la actriz Kate Winslet, no Trump. Además, en la portada real aparecían dos titulares en la parte superior de la revista, uno sobre Barack Obama y otro sobre el estrés que, en la portada falsa, han sido copiados palabra por palabra y movidos a la parte inferior de la revista.

A Time Magazine with Trump on the cover hangs in his golf clubs. It's fake. https://t.co/MuSGC0sIft pic.twitter.com/LelsBsy6E0 — Washington Post (@washingtonpost) 28 de junio de 2017

Según informa The Washington Post, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, no ha querido pronunciarse sobre el tema, por lo que no se sabe qué opina el presidente de esta nueva polémica.

Por su parte la revista Time si ha confirmado al diario que, efectivamente, se trataba de una portada manipulada, y poco después, ha informado de que había pedido a Donald Trump que la retirara de todos los clubes, lugares dedicados al culto del magnate y cuyas paredes son una especie de "muro de fama" del presidente. La portada falseada figura en al menos cuatro de los 17 clubes de golf que Trump tiene repartidos por Estados Unidos y Europa. Ahí es nada.

Pese a que nadie del entorno de Trump ha querido manifestarse sobre este asunto, según informa The Washington Post, uno de sus reporteros visitó uno de los clubes en los que estaba la portada y ya no puedo encontrarla. En otro, esta vez en Escocia, varios trabajadores confirmaron a este periodista que la portada retocada había estado colgada durante años en las paredes hasta que, hace pocas semanas, fue retirada sin previo aviso ni explicación.