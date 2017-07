Corea del Norte lanza un proyectil que podría haber impactado "en cualquier lugar de Alaska"

Corea del Norte ha disparado con éxito este martes, Día de la Independencia de EEUU, un misil balístico intercontinental, según ha anunciado a través de su televisión estatal, KCTV. Se trata de un proyectil que llevaba tiempo ansiando, porque le permite alcanzar territorio estadounidense.

El misil Hwasong-14, ICBM por sus siglas en inglés, se ha lanzado en torno a las 9.40 hora surcoreana (0.40 GMT) desde un sitio cercano a Banghyon, en la provincia de Pyongan del Norte, y ha recorrido unos 930 kilómetros, según fuentes del ejército surcoreano.

"La República Popular Democrática de Corea se ha convertido en un imponente poder nuclear con el más poderoso de los ICBM, capaz de golpear cualquier parte del mundo", ha dicho Ri Chun-hee, encargada de dar las noticias importantes del régimen.

Según analistas expertos, el artefacto podría haber impactado "en cualquier lugar de Alaska". "Es un ICBM", ha afirmado Jeffrey Lewis, director del Programa de No Proliferación del Este Asiático del Instituto de Estudios Internacionales de Monterey.

"Se estima que alcanzó una altitud que superó con mucho los 2.500 kilómetros, voló durante 40 minutos, recorrió 900 kilómetros y cayó en el Mar de Japón", ha afirmado el ministerio de Defensa japonés.

El lanzamiento "histórico" ha sido supervisado por el líder norcoreano Kim Jong-Un. China ha llamado a la calma y la contención tras el ensayo, señalando que se opone a él según las directrices de la ONU.

Pyongyang busca desarrollar un misil balístico intercontinental capaz de transportar cabezas nucleares. Los paquetes de sanciones de la ONU, impuestos tras su primer ensayo nuclear en 2006, no han logrado disuadirle, ya que ha continuado con sus pruebas, dos de ellas en 2016.

TRUMP: "¿ES QUE ESTE TIPO NO TIENE NADA MEJOR QUE HACER?"

Reaccionando al disparo, el presidente estadounidense Donald Trump ha tuiteado, aludiendo al líder norcoreano: "¿Acaso este tipo no tiene nada mejor que hacer con su vida? Es difícil creer que Corea del Sur y Japón vayan a soportar esto por mucho más tiempo".

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....