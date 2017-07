El sorprendente y radical cambio de look de Irene Junquera en 'All You need...'

La presentadora y colaboradora de All You need is love... o no Irene Junquera ha mostrado un sorprendente e inesperado cambio de look muy comentado.

Cuando su compañero David Guapo la vio entrar en el plató, no desaprovechó la ocasión para hacer una particular encuesta sobre si le gustaba o no el cambio de peinado al público, que respondió con algunas (pocas) manos alzadas.

Al mismo tiempo, el presentador del programa Risto Mejide bromeaba diciendo que él se iba a hacer lo mismo.

Junquera concluyó el cachondeo mostrando su satisfacción con el cambio de look y con el trabajo de la peluquera de Mediaset.