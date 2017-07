El reencuentro más desagradable de la historia de 'First Dates' acaba en peineta

El programa First Dates —de Cuatro— volvió a provocar el reencuentro de dos de los participantes que peor se han llevado: la moza de almacén Isabel y del historiador Manuel.

La llegada de Isabel fue a lo grande, tirando la chupa y entregando una jarra a Matías para que le pusiese "una birrita en condiciones".

"Soy como soy, me gusta ser como soy, y quienes me conocen me aceptan como soy", asegura.

Cuando el presentador Carlos Sobera le preguntó por su cita con Manuel, Isabel se limitó a decir "¿mi última cita? Es que era muy freaky, no le veía nada nada".

Cuando ambos volvieron a verse, la primera que se manifestó fue Isabel con un "la madre que me parió. Buenas noches, campeón".

La cara de Manu se descompuso y con un "¡pero si eres tú. Vete por ahí, pero creía que a ti no te iban a llamar más!", la calificó de "mazo insultante".

- "Si querías segunda cita conmigo", recordó Isabel.

- "En seguida me lo pensé y no quería segunda cita", aseguró Manu.

En ese momento, Sobera redujo un poco la tensión aclarando que no eran sus respectivas citas:

"Si me ponen contigo en la mesa yo salgo disparado de aquí. Se puso a tirarse pedos, a rascarse los sobacos, a escupir. Era un comportamiento inaguantable", ha afirmado Manu.

Pese a ello, la tensión no terminó con su encuentro, y Manu dedicó una peineta a Isabel cuando ésta se levantó a saludar a su nuevo acompañante.