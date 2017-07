Melania Trump ha pasado la mayor parte de este viernes atrapada en su hotel, debido a los disturbios que sacuden la ciudad alemana de Hamburgo con motivo del G20. Pero la primera dama estadounidense ha tenido tiempo para cumplir con una curiosa tarea: acudir a la reunión entre Trump y Vladimir Putin... e interrumpirla cuando los dos mandatarios superaron el tiempo estipulado.

Según ha publicado NBC citando a Rex Tillerson, Melania fue la encargada de entrar en la habitación en la que Donald Trump y el presidente ruso se encontraban reunidos cuando la conversación entre ambos superó el tiempo inicialmente previsto de una hora.

"No funcionó", ha comentado Tillerson. La reunión, invadida por una "gran química" se alargó todavía una hora más, hasta durar algo más de dos horas. En dicha conversación, los presidentes estadounidense y ruso han acordado, entre otras cosas, un alto el fuego en el sur de Siria y abrir un canal bilateral para el conflicto en Ucrania.

