Nuevos choques entre policía y manifestantes en la apertura del G-20 en Hamburgo

La policía de Hamburgo ha vuelto este viernes a recurrir a cañones de agua para dispersar a manifestantes que querían bloquear los accesos a la cumbre del G20, después de que el jueves se registraran disturbios que se saldaron con 111 agentes heridos y 44 personas detenidas.

La policía ha emitido este viernes un comunicado con el último recuento de los incidentes de anoche, protagonizados por jóvenes encapuchados que reventaron una manifestación convocada por la tarde bajo el lema "Bienvenidos al infierno".

Este viernes grupos de activistas han intentado bloquear los accesos al recinto ferial donde comienza la cumbre de las principales economías del mundo y las potencias emergentes y, ante la imposibilidad de acabar con las sentadas en la calzada, la policía ha recurrido de nuevo a los cañones de agua para dispersarlos.

La policía acaba con el fuego de uno de los coches incendiados durante las protestas en Hamburgo

El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, que iba a participar en un acto con escolares sobre el G20, ha cancelado su asistencia ante los dispositivos de seguridad desplegados, según han informado los organizadores del evento.

La policía de Hamburgo ha comunicado también esta mañana de que se había detectado la presencia de objetos sobre las vías en una estación de tren, lo que ha afectado el tráfico ferroviario en determinados puntos.

En la marcha del jueves participaron unas 12.000 personas y las fuerzas de seguridad identificaron a alrededor de 2.000 de ellos, en su mayoría encapuchados, como miembros del grupos violentos.

Pronto comenzó el lanzamiento de objetos a la policía y la noche se saldó con varios coches quedamos, escaparates y mobiliario urbano destrozados, además de los agentes heridos.

La policía señaló que no tiene constancia por el momento de que en los enfrentamientos resultaran heridos manifestantes o viandantes ajenos a las protestas.

El dispositivo de seguridad diseñado por las autoridades alemanas para la cumbre cuenta con más de 19.000 policías.

Mientras, la canciller alemana, Angela Merkel, anfitriona de la cita, ha recibido a sus invitados en el recinto ferial de la ciudad portuaria, tomada por la policía para garantizar la seguridad de las delegaciones.

La canciller alemana, Angela Merkel (dcha), da la bienvenida al presidente ruso, Vladímir Putin (izq)

Tras el "retiro" de los mandatarios para analizar el combate del terrorismo yihadista, llegarán a la mesa de negociaciones los dos asuntos más espinosos de la cumbre por la falta de consenso con Estados Unidos: el libre comercio y la lucha contra el cambio climático.

Merkel se reunió el jueves con el presidente estadounidense, Donald Trump, para intentar allanar el camino a un acuerdo, aunque las delegaciones asumen que los equipos negociadores seguirán trabajando hasta el último momento.

En paralelo a las sesiones plenarias, Hamburgo será este viernes escenario de la esperada primera entrevista entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Espero con interés todas las reuniones de hoy con líderes mundiales, incluyendo mi reunión con Vladímir Putin. Mucho que discutir", ha asegurado Trump en su cuenta de Twitter al comenzar la jornada.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA🇺🇸