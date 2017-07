Trump Jr. exonera a su padre de todo conocimiento sobre la reunión con la abogada rusa

El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., ha asegurado este martes que no le contó a su padre sobre la reunión que mantuvo durante la campaña electoral de 2016 con una abogada rusa que, supuestamente, tenía información dañina contra la excandidata rival Hillary Clinton.

"No había nada que contar. Fue una total pérdida de 20 minutos, lo cual fue una pena", ha asegurado Trump Jr. en una entrevista con la cadena Fox News, en la que añadió que ni se acordaba de la reunión hasta que el periódico The New York Times informó de ella este fin de semana.

En las primeras declaraciones de Trump Jr. desde que estalló el escándalo, también confesó que "retrospectivamente", hubiese hecho las cosas "algo diferente". "No sabía qué había detrás de todo esto (...). Alguien me envió un correo electrónico. Lo leí y respondí en consecuencia", ha explicado.

"Para mí, esto era investigar a la oposición", ha justificado el hijo del presidente, que admite que tenía la esperanza de que la abogada tuviese "pruebas tangibles" sobre los "escándalos" de Clinton que, en su opinión, la prensa no había recogido "durante años".

Trump Jr. ha insistido, sin embargo, en que la reunión "no llevó a ninguna parte" y se ha mostrado muy seguro de sí mismo en su Twitter al hablar del tema.

Media & Dems are extremely invested in the Russia story. If this nonsense meeting is all they have after a yr, I understand the desperation!