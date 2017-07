Sí, otra vez vamos a hablarte de Cataluña, el referéndum y el debate soberanista, pero no, no como de costumbre. Hoy la noticia no está en el Parlament, en La Moncloa, en los dimes y diretes, las constitución, las urnas... Esta vez el titular está en la plaza de Sant Jaume de Barcelona y tiene como protagonista un beso. ¡Sí, un beso! El que se dan, pintados en la pared, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy (PP), y el del Govern catalán, Carles Puigdemont (PDCat).

El artista urbano Tvboy tiene la culpa. Si ya dibujó acaramelados a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi y al Papa Francisco y a Donald Trump, ahora ha vuelto a actuar y ha puesto su punto de color al proceso, con una plantilla colocada al final de la calle del Bisbe, frente a la Generalitat, en la Ciudad Condal, y que ha bautizado como "La tercera vía". ¿Es un beso de reconciliación o de despedida?, se pregunta Tvboy, que consciente de la dificultad de que la escena se repita en la realidad etiqueta su obra con un #besosimposibles. Tendrás que juzgarlo viendo las fotos, porque la obra ha durad poco y ya en la mañana de este jueves ha sido borrada.

El grafiter @tvboystudio torna a actuar: Puigdemont i Rajoy apareixen retratats fent-se un petó a tocar de pl.Sant Jaume @beteve91fm pic.twitter.com/VvB7jvUydw — Laura Arias (@lau_arias_) 13 de julio de 2017

"Es el momento adecuado -ha explicado el artista, según recoge El Periódico-. Iba a esperar hasta septiembre, para no saturar, pero he preferido hacerlo ahora porque quién sabe en qué punto va a estar todo esto en septiembre". "La interpretación es libre. Habrá quien lo vea como un beso de despedida y habrá quien lo vea como una reconciliación. Todas las interpretaciones son válidas, naturalmente", añade.

Tvboy, además de por las plantillas románticas, es conocido por introducir políticos en sus obras, como las alcaldesas de Barcelona, Ada Colau, o de Madrid, Manuela Carmena. Estas son algunas de sus obras.

💏 "Make Peace Not War" @gargarfestival #kimjongun #donaldtrump #peace #tvboy #tvboyofficial #rural #urbanart #streetart Una publicación compartida de TVBOY 📺👶 (@tvboyofficial) el 6 de May de 2017 a la(s) 5:20 PDT