Los momentos más surrealistas de los extesoreros del PP en el Congreso

Además de explicarse entre "no me consta", "no recuerdo" y "no lo sé", los extesoreros del PP Ángel Sanchís y Rosendo Naseiro han dejado varias perlas a su paso por la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP en el Congreso de los Diputados.

Naseiro y Sanchís han mantenido entretenidos y, en ocasiones, duros intercambios de palabras con los diputados de los distintos partidos que les han interrogado.

Estos son los momentos más surrealistas que han dejado sus intervenciones:

1. EL EXTESORERO SORDO

"¿Me escucha, señor Naseiro?". Así comenzó Toni Cantó, diputado de Ciudadanos, su interrogatorio al primer tesorero del PP, Rosendo Naseiro, quien ya había manifestado verdaderos problemas para escuchar ciertas preguntas de los parlamentarios.

"Sí", respondió Naseiro a la segunda. "Bien, porque el otro día tuvimos al tesorero mudo [en referencia a Luis Bárcenas] y hoy al tesorero sordo", retomó Cantó, provocando el enfado de los diputados del PP.

2. LOS MEJORES, EN EL FRANQUISMO

Ángel Sanchís, quien fuera tesorero del PP entre 1982 y 1987, ha protagonizado otro de los momentos surrealistas de la comisión de investigación cuando ha sacado pecho del franquismo para asegurar, sin ningún tipo de pudor, que los políticos de entonces "eran mejores".

Puedes verlo en este vídeo a partir del minuto 2:00

3. "ESTÁ USTED GORDO"

Quizás el momento más loco de las comparecencias ha llegado durante el interrogatorio que el diputado de ERC Joan Tardá le ha realizado a Naseiro. El extesorero del PP le ha espetado, sin ruborizarse, que Tardá estaba "gordo" y que no creía que llegara a su edad.

Así ha sido la surrealista conversación:

4. ¿QUÉ TIENEN QUE VER LOS TALONES?

"A veces ibas a un mitin y te daban un talón, se lo daban a Fraga. ¿Pero qué tiene que ver eso?". En serio, así ha defendido Naseiro la forma de financiarse el PP durante su etapa como tesorero del partido.

5. LA "MILONGA" DE FRAGA

Otro 'gran' momento de la jornada ha sido cuando Sanchís ha explicado que uno de los mayores errores de su vida fue meterse en política porque se creyó la "milonga" que le contó Fraga sobre "dar a la sociedad una parte de lo que se te ha dado".

