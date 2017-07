Carlos Baute: "Si tuviese a Nicolás Maduro delante me gustaría estar armado"

El cantante Carlos Baute acudió este lunes a All you need is love... o no (Telecinco) para mojarse hablando de amor y de su tensa relación con Risto Mejide —presentador del programa—, pero no dudó en zambullirse y expresar sus opiniones sobre la situación en su país, Venezuela.

Al referirse a su último single, Vamo' a la calle, Baute aseguró que lo compuso para Venezuela, lugar donde "han vetado" el tema. "Obviamente no hay libertad de expresión", aseguró. "Lo que quiero lograr con esa canción es que el venezolano siga saliendo a la calle de manera permanente [...] No lo llamo gobierno, es un narcorégimen totalitario", añadió.

Sobre el presidente Nicolás Maduro aseguró que "debería estar preso" y, ante una posterior pregunta de Mejide sobre qué haría si lo tuviera enfrente, fue tajante: "Me encantaría estar armado".

"Tampoco hagamos aquí apología de la violencia", intentó suavizar el presentador. "Sí, me gustaría estar armado para poder amenazarlo y decirle que tiene que ir a la cárcel directamente. No le dispararía porque no soy quién para matar a nadie, pero creo que sería la única manera de poder llevarlo, amenazándolo", aclaró el cantante.

Carlos Baute también contó que le hubiera gustado grabar el videoclip de su última canción en su país pero no pudo ser. "Estoy en una lista negra muy fuerte. Por riesgo no voy. Por ejemplo, me pueden poner droga en la maleta y se acaba mi historia", apuntó y recordó que lleva cuatro años sin ir a Venezuela.

"Me estás jodiendo porque me estás cayendo bien", replicó Mejide. Durante el programa, presentador y entrevistado limaron las asperezas que surgieron en una actuación de Baute en Operación Triunfo y que continuaron cuando Marta Sánchez contó sus diferencias con el cantante en Viajando con Chester, espacio también conducido por el publicista.