Dimite el jefe del Estado Mayor de Francia tras sus desavenencias con Macron por los recortes previstos

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas, Pierre de Villiers, ha anunciado este miércoles su dimisión, después de haber expresado su desacuerdo con los recortes previstos por el presidente, Emmanuel Macron, en el estamento militar.

En un comunicado remitido a la agencia AFP, De Villiers ha explicado que considera que "no está en medida de garantizar la perennidad del modelo de Ejército en el que cree para garantizar la protección de Francia y los franceses, hoy y mañana, y apoyar las ambiciones de nuestro país".

Por ello, ha añadido, ha asumido su responsabilidad y ha decidido presentar a Macron su renuncia, quien la ha aceptado después de haberle ratificado recientemente en el cargo pese a sus críticas al presupuesto previsto por el mandatario para el Ejército, informa Europa Press.

De Villiers había expresado su malestar con la intención de Macron de reducir en 850 millones de euros el presupuesto del Ejército para este año durante una reunión a puerta cerrada de la comisión de Defensa de la Asamblea, considerando que era "insostenible".

TOQUE DE ATENCIÓN EN PLENO 14 DE JULIO

Macron le había llamado al orden, aunque sin citarle expresamente, en plenos actos del 14 de julio, Día Nacional en Francia, considerando que era "indigno" el que se hubiera abierto un debate público sobre el presupuesto militar. A esta hora, curiosamente, el presidente galo aún mantiene como foto principal de su cuenta de Twitter la que se hizo con el general el pasado viernes, en su primer desfile como inquilino del Elíseo.

El portavoz del Gobierno, Christophe Castaner, había señalado este lunes que Macron y De Villiers iban a encontrar "una solución juntos" a la polémica. El general De Villiers "es un militar y conoce bien el sentido de la autoridad", había defendido el portavoz, justificando el "llamamiento al orden" del presidente.

Pero el enfrentamiento era duro desde que la semana pasada Gérard Darmanin, ministro de Presupuesto y antiguo portavoz de Nicolas Sarkozy, anunciase una partida inicial de recortes en las cuentas del país, unos 4.500 millones de euros que han de subir más, a 11.000, durante los próximos 12 o 18 meses. El ministerio de la Defensa, avisó, sufriría un tijeretazo de 850 millones de euros de créditos presupuestarios.

Según varias filtraciones publicadas por la prensa local, el general de Villiers lanzó una maldición muy sonora en privado al conocer esta noticia: "No me dejaré foll** de esa manera". Luego, el aún entonces jefe de Estado Mayor publicó un artículo en Le Figaro, en el que enfatizaba que el Ejército francés no podría "soportar" nuevos recortes, sobre todo porque sus gastos han crecido tanto en la vigilancia interna como con sus compromisos en misiones internacionales.

Según ha resaltado en declaraciones a Le Monde el historiador y experto en defensa Philippe Vial, "ningún jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha sido empujado a dimitir" desde que el cargo quedó bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa en 1958. Hasta ahora, ha precisado, solo habían dimitido los jefes del Estado Mayor de alguno de los cuerpos de las Fuerzas Armadas.