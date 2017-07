Nicolas Cage visita Kazakhstan y su atuendo se convierte en meme

El XIII Festival Internacional de Cine Eurasia arrancó el domingo en la capital de Kazakhstan, Astaná, con la participación de los famosos actores Nicolas Cage y Adrien Brody.

En una rueda de prensa previa a la apertura del certamen, Cage se mostró interesado en participar en el cine kazajo.

"Me gusta viajar a diversas partes del mundo y rodar películas, porque creo que la localización puede ayudar a la actuación. Así que espero que la próxima vez alguien me invite a hacer una película aquí", dijo el osacrizado actor.

Poco después, el actor visitó a Sara Alpysqyzy Nazarbayeva, esposa de Nursultan Nazarbayev, presidente del país, y el atuendo elegido para la ocasión está siendo todo un éxito en redes.

"En otro orden de cosas, Nicolas Cage está en Kazakhstan", ha publicado un tuitero que ha adjuntado la imagen de Cage junto a la primera dama del país.

La imagen, que ha sido publicada el domingo por la mañana, se ha convertido en carne de meme en redes sociales y ha desatado un sinfín de bromas.

In other news, Nicolas Cage is in Kazakhstan. pic.twitter.com/ceAk0ktgqy