El Govern llevará al Constitucional el control de gastos impuesto por el gobierno central

Llega la respuesta desde Barcelona. El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha anunciado este martes que presentarán un doble recurso ante el Tribunal Supremo y el Constitucional contra las medidas relacionadas con el FLA acordadas por el Gobierno, al que ha avisado de que no le dará la lista de funcionarios que le reclama.

En una rueda de prensa después de la reunión del Govern, Junqueras ha explicado las medidas ante la decisión del Gobierno de aumentar el control sobre los gastos de la Generalitat para evitar que destinen fondos al referéndum y, en caso de que sí se destinen, suspendería las entregas del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA).

El vicepresidente de la Generalitat ha acusado al Gobierno de "amenazar a la parte más débil de la sociedad", ya que afectaría a "proveedores que ofrecen servicios sociales", por lo que ha pedido al Ejecutivo del PP que actúe con la "máxima responsabilidad".

Junqueras ha avisado de que "no facilitará" al Gobierno del PP la lista de trabajadores públicos que certifican las finanzas de la Generalitat, pues son "los miembros del Govern" los que certificarán cualquier petición de información, ha afirmado.

EL CONSTITUCIONAL PARA EL GOBIERNO CATALÁN: AHORA SÍ, AHORA NO

Mientras este martes el gobierno catalán ha asegurado que piensa recurrir al Constitucional, hace 24 horas su presidente, Carles Puigdemont, no reconocía la autoridad del tribunal.

En una entrevista a Le Figaro recogida por Europa Press, Puigdemont ha avisado: "Una inmensa mayoría del pueblo catalán quiere votar. Suspendiéndome o expulsándome de mi despacho, Madrid no va a anular esta voluntad. No existe un poder suficientemente fuerte para cerrar el gran colegio electoral que será Cataluña el 1 de octubre".

Y ha dejado clara su postura con un contundente: "Si el Tribunal Constitucional me inhabilita, como puede hacer, no aceptaré esta decisión. Solo el Parlament me puede suspender".