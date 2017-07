A Rolling Stone se le cae la baba con Justin Trudeau: "¿Por qué no puede ser nuestro presidente?"

La revista Rolling Stone ha manifestado en su última portada su amor por Justin Trudeau. "¿Por qué no puede ser nuestro presidente?", es la pregunta que se hacen en el nuevo número.

Trudeau, al que muchos definen como la antítesis de Donald Trump es un primer ministro comprometido con causas como la inmigración y la llegada de refugiados (Canadá es uno de los países que más solicitantes de asilo ha acogido), con el feminismo, el bullying o los Derechos Humanos. Nada que ver con su homólogo Donald Trump, cuya carrera a la Casa Blanca y cuyo mandato han estado marcados por la misoginia, el nacionalismo o la xenofobia.

Quizá es por eso por lo que algunos estadounidenses (y seguramente cientos de personas de todo el mundo), se preguntan cómo es posible que dos países vecinos con una cultura tan similar, estén gobernados por dos personas tan diferentes. Esta pregunta es la que ha querido reflejar la popular revista en esta nueva entrega.

Rolling Stone asks: Why can't @JustinTrudeau be our president? https://t.co/yv5b9f63wJ pic.twitter.com/tj0RpuvWb8