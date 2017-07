La foto de una familia con casco en solidaridad con un bebé arrasa en Twitter

Al pequeño Jonás Gutiérrez, un bebé de cuatro meses, le han diagnosticado plagiocefalia, también conocido como 'Síndrome de la cabeza plana'. Esta malformación, que provoca que una zona de la cabeza se desarrolle de forma asimétrica, exige un casco que el bebé debe llevar en torno a medio año.

La madre del pequeño Jonás, Shayna Gutiérrez, ha declarado a ABC News que cuando la hermana del pequeño vio el casco, dijo que quería otro para que Jonás no se sintiera solo.

Dicho y hecho. Todos los miembros de la familia decidieron fotografiarse con los cascos, imagen que se ha hecho viral después de que su primo, un escritor con 152.000 seguidores, la publicara en Twitter.

my cousin's baby wears a head-shaping helmet so he's got the whole family wearing helmets now this is the realest shit i ever seen pic.twitter.com/hrsj4tMA6d