La emocionante historia de la primera boda gay de un mando de la Legión

All you need is love... o no ha terminado su etapa en Telecinco con una historia que ha emocionado a muchos espectadores.

El programa de Risto Mejide ha tenido como invitado a Manuel, protagonista de la primera boda gay de un mando de la Legión Española.

Este hombre de más de 60 años estuvo casado con una mujer y tiene dos hijos. En un momento de su vida se enamoró de José, un argentino de 26 años, que ha acudido al espacio televisivo para agradecer al legionario todo lo que ha hecho por él.

"La boda de Manuel es la primera boda gay de un mando de la Legión Española" #AllYouNeed13 pic.twitter.com/YBevEEb0fq — All you need is love (@allyouneedistv) 31 de julio de 2017

El legionario quiso contarle su historia a Risto su historia de amor. Manuel aseguró que no ha tenido ningún problema por ser homosexual.

Manuel: Soy legionario y no he tenido ningún problema"

Risto: "Y habrá quién no os acepte... y no os merece" #AllYouNeed13 pic.twitter.com/DfhDFGNHOc — All you need is love (@allyouneedistv) 31 de julio de 2017

La entrevista acabó con una bonita confesión de Manuel a su pareja:

Las redes se han emocionado con la historia de Manuel y ha proferido numerosos comentarios en Twitter bajo la etiqueta #AllYouNeed13.

Ole manuė tus cojines todo mi apoyo vivs la legion y los 101km — @rafagranad2s (@R_Granados) 31 de julio de 2017

Bonita historia para demostrar que el amor no tiene barreras , edad ni color !!! Viva la legión y el amor ¡¡¡ — RYM (@raulito361807) 31 de julio de 2017

Que bonito , que bonito. — Nice Santos (@nicitabrasil) 31 de julio de 2017

De corazón gracias por ser tan valientes y transmitirlo, hacéis sentir muy bien e infundís coraje. Felicidades y gracias! — 🇺🇸 Alysia (@alimaravillas27) 31 de julio de 2017

#AllYouNeed13

Subteniente de la legión, pulsera de España y de la guardia civil... Y gay!!! Ole tus huevos!! Rompiendo estereotipos!! 👏👏👏👏 — I S A (@KaixoGuapa) 31 de julio de 2017