Trump estrena en Facebook sus "noticias reales"

Donald Trump ha llevado un paso más allá su desdén por los medios de comunicación tradicionales y ha estrenado en Facebook una serie de vídeos de noticias favorables a su gobierno, que sus críticos han comparado con los productos de propaganda en países autoritarios.

"Estas son las noticias reales" es el eslogan de una serie de boletines semanales que este domingo ha emitido su segundo capítulo en la página personal de Facebook del mandatario, con fondos proporcionados por la campaña de reelección de Trump.

Durante meses, Trump ha erosionado la confianza de millones de estadounidenses en los medios de comunicación, acusándolos de dar noticias falsas, y ha buscado rellenar ese vacío con sus tuits, que transmiten su mensaje directamente a su base electoral.

Convencido de que los medios no le dan el crédito que merece, el magnate suele llamar la atención sobre los temas que, a su juicio, no han recibido una cobertura mediática lo suficientemente halagüeña, como ha hecho con las sanciones impuestas a Corea del Norte por la ONU.

The Fake News Media will not talk about the importance of the United Nations Security Council's 15-0 vote in favor of sanctions on N. Korea!