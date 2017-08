Una camarera de un restaurante de Rockford (Illinois, EEUU) se quedó ojiplática al leer el recibo que le dejaron unos clientes el pasado sábado.

"No podemos dejar propina a alguien que no ama a Jesús. Mal tatuaje", escribieron estos clientes, que pusieron un cero en el lugar donde habitualmente se suele poner el porcentaje de propina que se quiere dejar.

¿El motivo? El tatuaje con la bandera gay que lleva en su brazo derecho.

Samantha Heaton, que así se llama la camarera, no daba crédito tras lo que había ocurrido, como confesó a nuestros compañeros de The HuffPost en Estados Unidos. "Fastidia cuando no te dan propina, pero que no te la den por ser gay en 2017 duele un poco más", asegura.

La camarera espera que esto no vuelva a ocurrir y que "nadie más tenga que leer algo así". Además, explica que ni su condición sexual ni religiosa han supuesto problema alguno para ella durante su estancia en Buffalo Wild Wings, el restaurante en el que trabaja.

Su caso ha saltado a los medios de comunicación gracias a que Joelle Nicole Maish, amiga de Heaton, publicó en Facebook un post denunciando lo ocurrido. "Sólo quiero decir que ser gay no significa que no creas en dios o en Jesús. Y que la gente religiosa no debe faltar al respeto o actuar así con los demás. Postdata: escribieron mal la palabra "tatuaje".