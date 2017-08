Incredulidad por lo que hizo el árbitro durante el Barça - Betis

Los futboleros y las futboleras están de enhorabuena: ¡por fin ha empezado la Liga española de fútbol!

Después de un largo verano en el que lo más reseñable ha sido la marcha de Neymar del Barcelona, los espectadores han podido volver a disfrutar de uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo.

La primera jornada de Liga dejó un Barcelona - Betis en el que el conjunto blaugrana venció por 2-0 a los béticos. Uno de los momentos más destacables del partido no lo protagonizó Messi, si no el árbitro.

Como recoge en su cuenta de Twitter el usuario @Jrmadrid_, el colegiado del encuentro cometió una clarísima falta sobre un jugador del Betis. "¿Pero qué coj**** es esto?", decía el tuitero.

El vídeo en el que se puede ver 'la falta' del árbitro tiene en menos de un día más de 14.000 retuits y más de 12.000 me gusta.

What the Fuck is this? @LaLiga pic.twitter.com/dro6tuHmMf