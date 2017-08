Un restaurante gallego explica este polémico cobro a un cliente

En verano, las terrazas de bares y restaurante se llenan de turistas y ciudadanos que en ocasiones ven cómo estos establecimientos cobran a los consumidores por conceptos que son difíciles de comprender.

El pasado lunes el portavoz de FACUA Rubén Sánchez se hizo eco de una denuncia de un usuario al que le habían cobrado 3,5 euros en concepto de "servicio de lavandería".

A raíz de esa publicación, un lector se puso en contacto con El HuffPost para informar de un caso similar.

Manuel Dacosta ha enviado esta cuenta en la que se puede ver cómo el restaurante Fumarel, de Ribadeo (Lugo), le cobraba tres euros a un compañero suyo por "descorche de botella".

Dacosta asegura que si le hubiese pasado a él "no hubiese abonado ese dinero".

EL RESTAURANTE RESPONDE

Paula Cao Rivas, hija del dueño del restaurante-vinoteca Fumarel Gervasio Cao Expósito, ha explicado a El HuffPost el porqué de este cobro, que asegura "está especificado en la carta". Al ser una vinoteca, el local da la opción de tomar el vino allí mismo y comprarlo.

"Ponemos descorche de botella por darle un nombre pero en realidad es por hacer una distinción entre tomarlo en el local o llevarlo a casa. No es por el acto de descorchar si no por el hecho de ocupar una mesa, tomar una tapa, dar un servicio y servir el vino a la temperatura adecuada. Lo hacemos por no llamarlo ocupación de mesa".

Cao Rivas asegura que su padre vio esto en otros restaurantes: "Sin ir más lejos, El Corte Inglés de Santiago cobra seis euros por ese concepto".

La hija del propietario asegura que están "cansados por el revuelo que se ha suscitado en Facebook con este tema" pero que "están tranquilos porque no han engañado a nadie".

OTROS REFLEJAN EL MISMO COBRO

En Tripadvisor, donde el restaurante tiene muy buenas opiniones, un consumidor también se hizo eco de este cobro.

"Lo que sí aluciné es que al fijarme en la nota cobran un suplemento de descorche de botella de vino de tres euros. Menos mal que el agua la abrí yo", asegura.

Enrique García, de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aseguró en un reportaje publicado en agosto de 2015 en El HuffPost, que los restaurantes pueden cobrar por cualquier concepto siempre y cuando esté reflejado en la carta.

