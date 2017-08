Texas se prepara para unas inundaciones "sin precedentes" por el huracán Harvey

El huracán Harvey azota con fuerza al estado de Texas (EEUU), donde ya ha dejado importantes inundaciones.

Las autoridades han advertido, a través del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en sus siglas en inglés), de que Harvey es "un fenómeno sin precedentes cuyo impacto es desconocido y va más allá de lo experimentado" con anterioridad.

This event is unprecedented & all impacts are unknown & beyond anything experienced. Follow orders from officials to ensure safety. #Harvey pic.twitter.com/IjpWLey1h8