Eva González y Cayetano Rivera van a ser padres

"¡Queridos amigos! Nos hace muy felices comunicaros que emprendemos la aventura más importante de nuestras vidas: VAMOS A SER PADRES". Éste es el mensaje con el que la presentadora y modelo Eva González y el torero Cayetano Rivera han confirmado el embarazo que se venía rumoreando desde hace unas semanas.

Ambos han publicado la misma foto —sus manos agarradas— y el mismo mensaje en sus cuentas de Instagram. En 20 minutos ya superaba los 20.000 me gusta en el perfil de la presentadora y 12.000 en el del diestro.

Queridos amigos! Nos hace muy felices comunicaros que emprendemos la aventura más importante de nuestras vidas: VAMOS A SER PADRES!! El motivo por el cual no lo hemos confirmado antes es porque hemos querido esperar el tiempo que aconsejan los médicos para saber que todo va bien. A los más allegados, deciros que sentimos mucho no haber podido daros la noticia en persona antes de que saliera en los medios, que es lo que nos habría gustado. Besos! 👶🏼 A post shared by Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) on Aug 28, 2017 at 7:43am PDT

"El motivo por el cual no lo hemos confirmado antes es porque hemos querido esperar el tiempo que aconsejan los médicos para saber que todo va bien. A los más allegados, deciros que sentimos mucho no haber podido daros la noticia en persona antes de que saliera en los medios, que es lo que nos habría gustado", escribe la pareja en la publicación.

Hace una semana, el 21 de agosto, algunas publicaciones daban por confirmado el embarazo tras las declaraciones del primo del torero, Canales Rivera, en el programa Viva la vida (Telecinco). "Me he enterado esta mañana de que Cayetano va a ser padre. Me lo ha dicho mi hermano, que tiene una estupenda relación con él. No he tenido la oportunidad de felicitarle aún", dijo entonces.

Eva González y Cayetano Rivera se casaron el 6 de noviembre de 2015 en Mairena del Alcor, Sevilla (pueblo natal de la modelo). Durante su noviazgo la pareja llegó a romper pero en el verano de 2014, nueve meses después de la ruptura, se reconciliaron.