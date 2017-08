Las novelas inacabadas de Terry Pratchett, destruidas con una apisonadora

El albacea del escritor británico Terry Pratchett, fallecido en marzo de 2015, anunció hoy que ha cumplido el deseo del autor de la serie de fantasía cómica Mundodisco al destruir un disco duro con sus novelas inacabadas con una apisonadora.

Rob Wilkins, que fue asistente de Pratchett y gestiona su legado, anunció a través de Twitter que ha cumplido su "obligación" de pulverizar el disco duro, aunque no especificó cuántos manuscritos estaban grabados en su interior.

About to fulfill my obligation to Terry @SalisburyMuseum @Wiltshire_flo pic.twitter.com/B0xr3V5Cbg