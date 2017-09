La ONU estudia una resolución más fuerte contra Pyongyang tras su ensayo nuclear

La ONU estudia una nueva resolución contra Corea del Norte tras el ensayo nuclear que el régimen de Pyongyang realizó el domingo, menos de un mes después de haberle impuesto sus sanciones más fuertes hasta la fecha.

En una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad celebrada este lunes, el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, pidió una respuesta "completa" ante la "peligrosa provocación" norcoreana, tras lo que Estados Unidos anunció que distribuiría un borrador con medidas adicionales.

Feltman expresó la alarma de la comunidad internacional ante el último ensayo nuclear, en el que Pyongyang supuestamente hizo estallar una bomba de hidrógeno, y consideró que es "profundamente desestabilizador para la seguridad regional e internacional".

Al cierre de la reunión, la décima convocada de urgencia este año por la escalada armamentística del país asiático y la segunda en menos de una semana, la embajadora estadounidense, Nikki Haley, urgió a actuar con rapidez ante informaciones según las cuales Corea del Norte planea otra prueba balística de largo alcance.

Haley apremió a los estados miembros del Consejo a negociar esta semana el borrador de resolución propuesto por su país para que sea votado el lunes y, aunque no precisó su contenido, otros diplomáticos secundaron la idea.

(Puedes seguir leyendo tras el tuit...).

@nikkihaley announces US is circulating #DPRK sanctions draft resolution to UNSC. Wants negotiations this week/vote next Mon • V/ @mbesheer pic.twitter.com/olzviV2hbo