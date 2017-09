Puerto Rico, cerca de una crisis humanitaria tras el paso del huracán María

El gobernador de Puerto Rico , Ricardo Rosselló, ha asegurado temer una "crisis humanitaria" en la isla si Estados Unidos no toma "medidas inmediatas" para ir en ayuda de ese territorio estadounidense devastado por el huracán María.

"Si no queremos provocar una situación de crisis humanitaria en Estados Unidos, tenemos que tomar acción inmediata", ha dicho Rosselló durante una rueda de prensa en la capital San Juan.

"Si queremos evitar que un éxodo masivo se provoque, tenemos que actuar", ha insistido, invitando al Congreso estadounidense a responder "rápidamente" para enviar recursos que ayuden a atender la crisis dejada por María en ese Estado libre asociado a Estados Unidos.

El huracán María golpeó Puerto Rico el miércoles como una tormenta de categoría 4 (en una escala de 5), dejando 13 muertos y miles de personas afectadas por inundaciones. Desde entonces la situación ha empeorado para los 3,4 millones de habitantes de la isla, enfrentados a una escasez de víveres y combustible, cortes de energía y una red de telecomunicaciones casi enteramente destruida.

La magnitud de esta catástrofe es enorme

"La magnitud de esta catástrofe es enorme", ha dicho Rosselló, recordando la complicada situación económica de Puerto Rico, que adolece de una deuda abismal de más de 70.000 millones de dólares.

"Tenemos mucho trabajo por hacer, nos damos cuenta de eso", ha asegurado por su parte en la misma rueda de prensa el jefe de la agencia estadounidense de gestión de emergencias FEMA, Brock Long. "Trabajamos sin parar para restablecer la situación", ha afirmado, indicando que la prioridad era "todavía salvar vidas".

De su lado, Thomas Bossert, consejero de Seguridad Interior del presidente estadounidense Donald Trump, ha reconocido una "gran devastación" y ha augurado una "larga recuperación", pero ha prometido la ayuda necesaria. "Van a obtener lo que necesitan para recuperarse", ha apuntado.

Trump ha reconocido este martes la trágica conjunción de crisis financiera, infraestructura desfasada y devastación causada por el huracán, advirtiendo en Twitter que la isla está en un "profundo problema" y subrayando que la prioridad es enviar alimentos, agua y medicinas.

Texas & Florida are doing great but Puerto Rico, which was already suffering from broken infrastructure & massive debt, is in deep trouble.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de septiembre de 2017

...It's old electrical grid, which was in terrible shape, was devastated. Much of the Island was destroyed, with billions of dollars.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de septiembre de 2017

...owed to Wall Street and the banks which, sadly, must be dealt with. Food, water and medical are top priorities - and doing well. #FEMA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de septiembre de 2017

En Puerto Rico, algunos habitantes dicen ser tratados como ciudadanos de segunda y se preguntan si los fondos federales serán igual de sustanciosos que los de Texas por el huracán Harvey y Florida por Irma.

Pero la Casa Blanca ha rechazado este lunes cualquier crítica al manejo de los desastres provocados por María en Puerto Rico. "Hemos hecho una movilización sin precedentes en términos de fondos federales para los habitantes de Puerto Rico y otros que han sido impactados por estas tormentas", ha dicho Sarah Huckabee Sanders, portavoz del Ejecutivo estadounidense. "Seguiremos haciendo todo lo posible para asistirlos", añadió.

Hemos hecho una movilización sin precedentes en términos de fondos federales para los habitantes de Puerto Rico y otros que han sido impactados por estas tormentas

Trump había declarado el jueves que Puerto Rico había quedado "absolutamente arrasado" tras el pasaje del huracán María y luego prometió visitar la isla, aún sin precisar una fecha.

Entretanto, numerosos habitantes de la isla se encargan ellos mismos de las labores de limpieza, mientras la vida retoma suavemente su curso.

Algunos pequeños comercios y restaurantes, dotados de plantas eléctricas, reabren sus puertas, pero las filas de espera aún son largas frente a algunos supermercados y estaciones de combustibles abiertas, pues la gasolina, el agua y el hielo están racionados.

Hay muchas casas sin techo, muchos árboles caídos, los postes de luz en el suelo

"Hay muchas casas sin techo, muchos árboles caídos, los postes de luz en el suelo", ha descrito a la agencia Efe Ángel Marcano, un trabajador social de 45 años de la barriada popular de La Perla, donde el video del furor mundial "Despacito", interpretada por el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, fue filmado. "Yo ya me asusté, ya me angustié, ya se me pasaron los nervios y ahora hay que enrollarse las mangas y a trabajar para echar el barrio y las comunidades para adelante", ha afirmado.