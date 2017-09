Puerto Rico clama ayuda tras el paso del huracán María

El cantante Marc Anthony, quien junto a Jennifer López ha anunciado este miércoles la campaña "Somos una voz", para ayudar a Puerto Rico tras el azote del huracán María, ha sido uno de los famosas locales que han criticado al presidente de EEUU, Donald Trump, por recordar la deuda de la isla en plena emergencia por el ciclón.

"Señor presidente, cierre la maldita boca sobre la NFL (Liga de Fútbol Americano, por sus siglas en inglés). Haga algo con nuestra gente necesitada en Puerto Rico. Nosotros también somos ciudadanos estadounidenses", ha tuiteado Anthony.

Mr. President shut the fuck up about NFL. Do something about our people in need in #PuertoRico. We are American citizens too.