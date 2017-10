El indignado tuit de Rita Maestre contra "las preguntas de mierda" de Pablo Motos a las mujeres

Rianna, Cara Delavigne, Scarlett Johansson, Elsa Pataky, Cristina Pedroche, Nadia de Santiago, Alessandra Ambrosio... Pocas famosas se libran de las preguntas machistas y sexistas en público.

Por este motivo, y tras la difusión en redes de un vídeo recopilatorio —de BuzzFeed— de algunos de estos momentos que provocan sonrojo, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha publicado un indignado tuit lanzando una pregunta muy concreta:

¿Esto también se lo preguntas a los hombres? https://t.co/3P1Vr4gInb — Rita Maestre (@Rita_Maestre) 19 de octubre de 2017

El máximo protagonismo del vídeo lo tiene el presentador de El Homiguero —de Antena 3— Pablo Motos, muy criticado en muchas ocasiones por sus preguntas y comentarios machistas.

Si quieres leer más historias como esta entra en El HuffPost Feminismos

"No es una pregunta íntima, eh, es periodística: cuando duermes, ¿la ropa interior es sexy o cómoda?", le preguntó Motos a Elsa Pataky; "¿El vestido que te has puesto esta noche? Cuando has entrado al plató yo por dentro he pensado 'gracias, dios'", le comentó Motos a Cristina Pedroche; "Con qué actor de Hollywood no te importaría hacer una película? Lo que pasa es que la película tiene escenas de cama. Es como '50 sombras de Grey', pero bien hecha", quiso bromear motos con Nadia de Santiago; "Es una pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo sobre las chicas... ¿Vosotras sabéis bailar reggaeton?", le aseguró Motos a Blanca Suárez y a otras compañeras actrices; "¿Cómo te las arreglas para ser top model mundial y a la vez ser madre de dos hijos? No es fácil...", le consultó Motos a Alessandra Ambrosio... y así hasta el aburrimiento o la desesperación.