Detenidos los dos camioneros que hicieron estas barbaridades

Dos camioneros han sido detenidos por la Guardia Civil después de que, hace dos semanas, el conductor profesional Víctor García grabase las arriesgadísimas maniobras que habían cometido.

"N-II a las 18:30. Mirad estos dos putos energúmenos. Primero me la juegan a mí, que he tenido que dar un frenazo para que entraran, y luego como no estaban contentos se la hacen a este hombre. Si lo ven las autoridades que se los follen a estos dos hijos de puta mal nacidos. Esto a pasado hoy 10-10-17", dijo García junto a los vídeos que subió a Facebook.

En uno de los vídeos se ve cómo un camión adelanta a otro pese a que vienen vehículos en dirección contraria y tienen que acabar circulando por el arcén para no chocar. En el otro, otro camión adelanta pese a que hay una línea continua y vienen coches de frente.

Según el Heraldo de Aragón, la Guardia Civil identificó a los conductores gracias al visionado y estudio de los vídeos.

Ese mismo diario precisa que el día 17 de octubre la Guardia Civil tomó declaración en calidad de investigados, no detenidos, a L. B. I. V., varón de 45 años, natural de Ecuador y vecino de Zaragoza y a D. B., hombre de 58 años, nacionalidad rumana y vecino de Paracuellos del Jarama (Madrid). A ambos se les imputa como presuntos autores de un delito Contra la Seguridad Vial por conducir con temeridad y manifiesto desprecio por la vida del resto de usuarios de la calzada.

Ambos conductores podrían enfrentarse a penas de prisión de 6 meses a 2 años y a la retirada del permiso de conducir entre 1 y 6 años en aplicación del artículo 380 del Código Penal.