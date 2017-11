Twitter rescata esta foto de Rajoy y los resultados son tronchantes

El 27 de octubre fue un día histórico para España: el Parlament de Cataluña declaró la independencia de manera unilateral y poco después el Senado aprobaba aplicar el artículo 155 de la Constitución en respuesta.

A la Cámara alta acudió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para participar en la votación del 155 y, tras terminar de votar, salió rápidamente del Pleno.

Tan rápido como captó Susana Vera, fotógrafa de la agencia Reuters, en esta imagen.

Una fotografía que han rescatado varios usuarios de Twitter en las últimas horas con estos tronchantes resultados:

¡QUE ME CAGO, SORAYA! !QUE ME CAGO! pic.twitter.com/rjO2T1FTzd

Atrápame si puedes (Catch Me If You Can, 2002)

Dirección: Steven Spielberg

Fotografía: Janusz Kaminski#OnePerfectShot pic.twitter.com/WDoLbNWoay