Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente estadounidense, intercambió mensajes con Wikileaks durante la campaña a la Casa Blanca de hace un año, según ha reconocido él mismo este lunes por la noche.

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA