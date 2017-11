Junqueras apunta a Marta Rovira como presidenta de la Generalitat si gana ERC

Camino del 21-D. El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, elogia a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y apunta a que pueda presidir la Generalitat si su partido gana las elecciones: "Va siendo hora de que en este país una mujer esté al frente, una mujer que no se rinde".

En una carta desde la cárcel dirigida a la militancia, Junqueras reconoce que el Govern cometió errores en su proyecto independentista, como no haber previsto la "represión" que el Estado aplicaría contra Cataluña.

"Ciertamente, también se han cometido errores. Sí. Ingenuos, creímos que el Estado nunca no se atrevería a aplicar estos niveles de represión. O que la UE no permitiría que el Gobierno del PP, en nombre de la unidad de España, tolerase tantos golpes contra la ciudadanía", dice en el texto.

Asimismo, en la carta tiende la mano al espacio de los comunes, con quienes propone "tejer complicidades".

El vicepresidente del Govern cesado pone en valor el hecho de que el 1-O finalmente se pudo "votar" y destaca el papel jugado por Roviera, ya que "pocas personas", dice, "remaron tanto y desbrozaron el camino".

"Démosle confianza siempre, se lo ha ganado como nadie. Siempre empujando, resolviendo dificultades y superando todo tipo de obstáculos; sin ella no habría sido posible", añade.

A Junqueras, ERC no le hace "sufrir" porque "no podría estar en mejores manos", en alusión a Rovira: "Va siendo hora de que en este país una mujer esté al frente, una mujer que nunca se rinde, con una determinación y un convencimiento inigualables, sensata y audaz a la vez, tozuda y obstinada pero también dialogante y pactista. Todos a su lado, no la dejemos nunca sola. República tiene nombre de mujer".