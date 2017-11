La gripe: qué debes saber y cómo puedes prevenirla

Si aún no te has vacunado contra la gripe y te estás preguntando si merece la pena hacerlo, estás en el lugar adecuado.

Este año la temporada de la gripe empieza antes que de costumbre y muchos expertos están pidiendo especialmente a los niños, a las embarazadas y a los ancianos, que se vacunen contra la gripe (el mejor método para prevenir la gripe y la propagación del virus).

"Queremos recordar a la gente que se acerca la temporada de la gripe y que lo ideal sería vacunarse antes de que comience ya que el cuerpo tarda dos semanas en desarrollar la inmunidad", cuenta a Ottawa Citizen el Dr. Genevieve Cadieux, oficial médico de salud en Ottawa Public Health.

Según Citizen, a lo largo del año pasado se dieron 617 casos confirmados de gripe en Canadá. En España, durante la temporada 2015-2016 se notificaron 3.101 casos graves hospitalizados por gripe.

#Flu season is here. Don't miss any family fun. Protect yourself and your loved ones by getting the #FluShot. https://t.co/EHABnC48Kl