Cachondeo con la extraña explicación de Cospedal a la broma de los humoristas rusos

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha indicado que no confió en el contenido de la conversación mantenida con un humorista ruso que se hizo pasar por su homólogo letón y que ha sido difundida por la agencia rusa de noticias Sputnik.

En la conversación, el humorista ruso Alexéi Stoliarov se identifica como el ministro letón de Defensa y le informa de que el expresidente catalán Carles Puigdemont es un espía ruso apodado Cipollino.

Tras difundirse la broma, la ministra española ha admitido que "fue una conversación muy rara". "Pedí hablar en inglés y no quisieron; han quitado a la traductora", ha explicado en un apunte en su cuenta personal de Twitter.

"Como no confié, dejé hablar y no volví a llamar. Ahora sé que eran rusos", ha concretado la titular de Defensa, que durante la charla agradece la información recibida y se compromete a trasladársela al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el objetivo, incluso, de un posible encuentro personal.

Fue una conversación muy rara, pedí hablar en inglés y no quisieron; han quitado a la traductora. Como no confié, dejé hablar y no volví a llamar. Ahora sé que eran rusos — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 17 de noviembre de 2017

La explicación de Cospedal en Twitter ha supuesto que muchos usuarios de Twitter —más de 1.700— respondan al mensaje de la ministra con humor.

