EEUU acaba con la igualdad de los usuarios en internet

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos aprobó hoy una nueva norma sobre el servicio de internet que acaba con la "neutralidad de la red" que garantizaba una norma de 2015.

La mayoría republicana en la institución reguladora votó hoy a favor de la nueva regla que deroga el principio de "neutralidad de la red", que salvaguardaba internet como un servicio público de libre e igual acceso.

Estas son las claves de la decisión y cómo va a afectar a Internet tal y como lo conocíamos hasta ahora:

Es (ejem, ERA) una regla que los proveedores de internet y los gobiernos se comprometían a seguir para tratar de igual forma todo el tráfico de datos que viaja por internet.

Esto significa que mantenían el compromiso de no discriminar el tráfico en función de su contenido y, por lo tanto, de tratar por igual a las diferentes páginas web, plataformas o aplicaciones. Todos eran iguales ante Internet.

La neutralidad de Red también obligaba a estos proveedores (en el caso español vendrían a ser los telefónicas, vodafones, oranges, etcétera) a no cobrar más a los usuarios en función de los contenidos a los que accedan a través de internet.

En realidad, la diferenciación de tráfico existe y se practica para dar prioridad en la red a las comunicaciones de los servicios de emergencias o a la gestión de las redes de las propias operadoras, pero la neutralidad de red obligaba a que esa distinción se limitase a esos aspectos.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en su siglas en inglés), con mayoría republicana, ha fulminado la batería de medidas implementada por Barack Obama en 2015 para blindar la igualdad de los usuarios cuando navegan.

La clave de aquellas medidas era que el acceso a la red se clasificaba por primera vez como "bien público", lo que daba a la FCC la capacidad para obligar a las compañías a tratar cada una de las conexiones de los usuarios con el mismo principio de igualdad que se aplica a las llamadas de teléfono.

Aquella votación fue una derrota para los partidarios del "internet de dos velocidades", o una Red rica y otra pobre. La votación de este jueves, en cambio, la resucita.

In Portugal, with no net neutrality, internet providers are starting to split the net into packages. pic.twitter.com/TlLYGezmv6