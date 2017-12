Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a 27 han dado este viernes su visto bueno a los "avances" logrados en las negociaciones del Brexit, que han sentado las bases del divorcio, y aceptado pasar a la segunda fase de las conversaciones para fijar un periodo de transición y discutir sobre el marco futuro de las relaciones.

"Los lideres de la UE han acordado avanzar a la segunda fase de las negociaciones del Brexit. Enhorabuena, primera ministra Theresa May", ha informado el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, en un mensaje difundido en su cuenta oficial de Twitter.

EU leaders agree to move on to the second phase of #Brexit talks. Congratulations PM @theresa_may