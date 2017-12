Al menos tres muertos tras descarrilar un tren de pasajeros sobre una autopista en Estados Unidos

Un tren de pasajeros ha descarrilado sobre una autopista en el Estado de Washington, cerca de la ciudad de Tacoma, en el noroeste de Estados Unidos. El accidente ha provocado al menos tres muertos y decenas de heridos, según fuentes del departamento del sheriff del condado de Pierce. Según el diario ABC, el tren es un Talgo.

La policía estatal está tratando de esclarecer las causas del siniestro, pero investigadores de la autoridad federal de ferrocarriles ya han confirmado que el convoy circulaba a 128 km/hora en una zona limitada a 48 km/hora. "Todavía es demasiado pronto" para saber por qué el tren iba a esa velocidad, dijo a la prensa Bella Dinh-Zarr, de la oficina nacional de seguridad de los transportes.

Las autoridades han alertado a través de Twitter del descarrilamiento y han pedido a los conductores que eviten circular por la zona.

El sheriff ha confirmado también en un tuit que múltiples personas que se encontraban en la autopista han resultado heridas. Las imágenes que circulan por las redes muestran que varios vagones del convoy han caído desde un puente a la carretera.

Amtrak, la compañía ferroviaria a la que pertenece el convoy también ha confirmado que el tren involucrado en el accidente es el número 501, que cubría el trayecto entre Seattle y Portland, Oregon. A bordo viajaban 78 pasajeros y 5 miembros de la tripulación.