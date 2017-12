La diferencia entre Trump y Obama, resumida en su felicitación navideña

Desde que Donald Trump ganara las elecciones y sucediese a Barack Obama en el cargo de presidente de los Estados Unidos, las comparaciones entre ambos se han convertido prácticamente en un género.

Si uno, Obama, representa la educación, la reflexión, la bonhomía e incluso el romanticismo en las palabras y gestos hacia su esposa, el otro, Trump, representa... lo contrario.

La felicitación navideña de uno y otro ha vuelto a poner de manifiesto esta diferencia innegable. Esto es lo que publicó Trump, que ni siquiera en una fecha tan tierna fue capaz de evitar un mensaje de confrontación:

People are proud to be saying Merry Christmas again. I am proud to have led the charge against the assault of our cherished and beautiful phrase. MERRY CHRISTMAS!!!!!